Al via la Coppa Italia 2024/2025 da domani 9 agosto. Ecco dove saranno trasmesse in diretta tv e in streaming tutte le partite del torneo.

Il prossimo campionato di calcio è ormai alle porte. Il Milan, capitanati da Paulo Fonseca, inaugureranno San Siro prima contro il Monza, il 13 agosto alle ore 21:00, nella partita memorial dedicato a Silvio Berlusconi, poi sabato 17 contro il Torino per la prima giornata della Serie A 2024/2025. Al via anche la Coppa Italia, con i primi match già domani 9 agosto.

Coppa Italia, diretta tv e streaming: dove seguire tutte le partite

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si comincia venerdì 9 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 12 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Contributi anche fuori dal campo

Mediaset inoltre arricchisce la propria offerta calcistica non limitandosi a trasmettere la sola partita ma, su Italia 1, studio di continuità con gli highlights di tutte le partite e la conduzione di Monica Bertini. Servizio teso a garantire e offrire il miglior servizio possibile a tutti gli utenti e appassionati di calcio.

Coppa Italia 2024/2025, calendario dei trentaduesimi di finale

Venerdì 9 agosto

Sassuolo-Cittadella alle ore 18.00 (diretta tv sul 20)

Udinese-Avellino alle ore 18.30 (diretta tv su Italia 1)

Genoa-Reggiana alle ore 20.45 (diretta tv sul 20)

Monza-Sudtirol alle ore 21.15 (diretta tv su Italia 1)

Sabato 10 agosto

Cremonese-Bari alle ore 18.00 (diretta tv sul 20)

Hellas Verona- Cesena alle ore 18.30 (diretta tv su Italia 1)

Empoli-Catanzaro alle ore 20.45 (diretta tv sul 20)

Napoli-Modena alle ore 21.15 (diretta tv su Italia 1)

Domenica 11 agosto

Brescia-Venezia alle ore 18.00 (diretta tv sul 20)

Parma-Palermo alle ore 18.30 (diretta tv su Italia 1)

Sampdoria-Como alle ore 20.45 (diretta tv sul 20)

Torino-Cosenza alle ore 21.15 (diretta tv su Italia 1)

Lunedì 12 agosto

Frosinone-Pisa alle ore 18.00 (diretta tv sul 20)

Lecce-Mantova alle ore 18.30 (diretta tv su Italia 1)

Salernitana-Spezia alle ore 20.45 (diretta tv sul 20)

Cagliari-Carrarese alle ore 21.15 (diretta tv su Italia 1)

