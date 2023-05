L’estremo difensore sloveno domani giocherà da titolare la finale di Coppa Italia contro i viola.

L’Inter è già arrivata a Roma nella giornata di oggi, domani ci sarà la finale di Coppa Italia con i nerazzurri che proveranno a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Inzaghi ha sempre scelto Handanovic nelle gare di questa competizione e domani avverrà lo stesso.

Samir Handanovic

Tuttosport evidenzia come quella contro la Fiorentina potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell’Inter; lo sloveno non ha ancora deciso se rinnovare o meno o addirittura ritirarsi. Handanovic domani raggiungerà quota 454 presenze in nerazzurro a meno 1 da Cordoba che si trova al decimo posto dei più presenti nella storia. Davanti a lui molto probabilmente giocherà la formazione migliore possibile ad eccezione dell’infortunato Mkhitaryan.

