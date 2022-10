Le parole di Gotti alla vigilia della sfida di Coppa Italia: «Non so cosa aspettarmi, sono focalizzato su cosa dobbiamo fare noi»

Luca Gotti ha parlato ai canali del club in vista dell’appuntamento di Coppa Italia del suo Spezia con il Brescia. Di seguito le sue parole.

ULTIMA GARA – «Contro la Cremonese mi è piaciuta la reazione e l’intensità messa per una parte di partita, ma dobbiamo lavorare sul fatto che questa squadra non riesce, per diversi motivi, a mantenere la stessa intensità per 95 minuti. Questa cosa regala per alcuni momenti spazi che favoriscono il fatto che diventiamo vulnerabili e prendiamo troppi gol e non va bene che per vincere una partita come quella di domenica che tu debba fare tre gol».

PARTITA CON IL BRESCIA – «Non so cosa aspettarmi, sono decisamente più focalizzato su cosa dobbiamo fare noi. Il Brescia, così come il Lecce lo scorso anno, è una squadra di alta classifica in Serie B e non vogliamo ripetere l’errore dello scorso anno. Faremo di tutto per evitarlo e faremo in modo che la partita di domani sia un pezzo di percorso positivo. Ci sono tanti contenuti che possiamo sfruttare, non solo nell’ottica di passare il turno e affrontare l’Atalanta in gennaio, ma anche dal punto di vista pratico e di calcio, degli equilibri della squadra. È una partita da sfruttare adeguatamente».

SPAZIO PER CHI HA GIOCATO MENO – «C’è questa cosa, ma la girerei leggermente. Sono parecchi i giocatori che hanno bisogno di un minutaggio per crescere di condizione, ma non possiamo metterli tutti insieme, altrimenti rischiamo di ripetere l’errore dello scorso anno. Dall’altra parte, siamo comunque schiacciati dalla partita di Salerno che è anticipata di un giorno e abbiamo due giorni per prepararla con una trasferta lunga. È abbastanza ovvio che la nostra priorità sia il campionato».

L’articolo Coppa Italia, Gotti: «Non vogliamo ripetere l’errore dello scorso anno» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG