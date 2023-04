Le ultime decisioni per quanto concerne Inter-Juventus di Coppa Italia, soprattutto in attacco dove potrebbe spiccare Lukaku

Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter deve ancora decidere gli ultimi dettagli per affrontare al meglio la Juventus in Coppa Italia, soprattutto per quanto concerne l’attacco nerazzurro.

Sulla carta dovrebbe partire Edin Dzeko, ma vista l’ultima doppietta di Romelu Lukaku in campionato contro l’Empoli potrebbe scalpitare, e non poco, il centravanti belga. Patata bollente nelle mani di Simone Inzaghi.

L’articolo Coppa Italia Inter-Juventus, in attacco confermato Lukaku? La situazione proviene da Inter News 24.

