Pacifici (presidente AIA) mette le cose in chiaro: «Grazia a Lukaku non cambia il regolamento. Chi zittisce il pubblico…»

Carlo Pacifici, neo presidente dell’AIA, a Radio Anch’io sport ha della grazia di Gravina concessa a Lukaku:

“La grazia è una prerogativa del presidente federale, che l’ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra, non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Se chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato dal pubblico sarà ammonito? Esattamente”.

