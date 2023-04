Onana, Chelsea in pressing e incontro fissato. L’Inter si guardo intorno in caso di addio del portiere camerunese

Il pressing del Chelsea per Onana è in crescita, anzi un incontro è dato per imminente a Milano. Questo obbliga l’Inter a guardarsi attorno a loro volta. Vari profili sono monitorati, non solo in Italia, ma Vicario è il preferito della dirigenza nel suo complesso. È considerato il più pronto per una grande, in vantaggio su Marco Carnesecchi ora alla Cremonese.

I nerazzurri sanno poi di poter avere armi interessanti, sotto forma di giocatori, da usare al tavolo con l’Empoli. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Onana, Chelsea in pressing e incontro fissato. L’Inter si guardo intorno proviene da Inter News 24.

