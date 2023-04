Coppa Italia, la Fiorentina raggiunge l’Inter in finale: basta lo 0-0 con la Cremonese. I Viola conquistano anche la Supercoppa

Basta lo 0-0 alla Fiorentina al Franchi per volare in finale di Coppa Italia: i Viola eliminano la Cremonese forti del 2-0 della gara di andata.

La squadra di Italiano affronterà quindi l’Inter a Roma per aggiudicarsi il trofeo ed ha ora anche la certezza di prendere parte alla prossima Supercoppa insieme ai nerazzurri, al Napoli e a chi si classificherà secondo in campionato (virtualmente Juventus ancora in lizza).

