Continua la maledizione del Milan in Coppa Italia, la squadra di Pioli non la vince da vent’anni esatti dall’ultima volta

Continua la maledizione del Milan in Coppa Italia, la squadra di Pioli non la vince da vent’anni esatti dall’ultima volta.

Con l’eliminazione subita agli ottavi per mano del Torino, l’obiettivo Coppa dovrà essere rimandato alla prossima stagione per i rossoneri. Il gol di Adopo condanna il Diavolo a un’uscita bruciante vista la quantità di palle gol avute e per non essere riuscito a concretizzarle. Ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2002/03, quando in finale i rossoneri superarono la Roma nel doppio confronto andata e ritorno.

L’articolo Coppa Italia, la maledizione del Milan: non la vince da vent’anni proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG