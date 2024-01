La Roma ha battuto la Cremonese agli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie ai gol dell’ex Inter Lukaku e l’ex Juve Dybala

La Roma firma una rimonta entusiasmante, vincendo 2-1 contro la Cremonese e guadagnandosi il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, dove affronterà la Lazio.

Nonostante il momentaneo svantaggio causato dal gol di Tsadjout al 37′, i giallorossi non si scoraggiano. Lukaku, ex Inter, spinto in avanti da Azmoun, riesce a pareggiare il punteggio al 77′. Tuttavia, la parità è di breve durata poiché Dybala firma il gol della vittoria su rigore all’83’, consolidando il trionfo della Roma.

