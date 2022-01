Coppa Italia: Napoli-Fiorentina probabili formazioni

Oggi alle 18 c’è Napoli-Fiorentina, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca; la vincente della sfida affronterà l’Atalanta che ieri ha vinto 2-0 col Venezia. Secondo il Corriere dello Sport i due allenatori sceglieranno formazioni vicine a quelle titolari; niente turnover esagerati, contrariamente a quanto di solito accade per le prime fasi di questo torneo. Ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Juan Jesus, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Fabian Ruiz, Lozano.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Odriozola, Terzic, Igor, Pulgar, Maleh, Castrovilli, Callejon, Ikoné, Kokorin, Piatek, Rosati.