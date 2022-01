Chiesa verrà operato nei prossimi giorni

Federico Chiesa si è infortunato qualche minuto dopo la mezzora della gara di domenica scorsa contro la Roma. Si tratta di un problema serio, la diagnosi è di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro; il giocatore verrà operato a giorni e lo stop sarà molto lungo, la sua stagione molto probabilmente è già finita. Questa è una notizia terribile sia per la Juventus ma anche per la nazionale italiana che dovrà fare a meno di lui per i playoff mondiali a marzo.

Il Corriere dello Sport spiega le modalità dell’intervento: lo staff medico bianconero gli consiglierà di operarsi a Innsbruck presso la clinica Hochrum dal professor Christian Fink. Lui è il medico che in passato ha curato altri giocatori che avevano subìto questo infortunio non solo della Juve come Giorgio Chiellini, Merih Demiral e Nicolò Zaniolo.