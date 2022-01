SuperCoppa: Bonucci litiga con un dirigente dell’Inter

È il 120′ di un teso Inter-Juventus, siamo sull’1-1 e ci si avvia verso i rigori; i bianconeri vogliono far entrare il rigorista Leonardo Bonucci ma la palla non esce, Alexis Sanchez segna e la gara finisce 2-1 per i nerazzurri. Pochissimi secondi dopo il fischio finale entrano a contatto il difensore bianconero ed il segretario della prima squadra dell’Inter Cristiano Mozzillo.

Bonucci, visibilmente contrariato dà un paio di spintoni al dirigente interista minacciandolo in modo veemente. Arrivano quindi un membro della quaterna arbitrale ed i dirigenti bianconeri a cercare di calmare il difensore che continua ad inveire verbalmente contro Mozzillo. Il dirigente interista nel trambusto generale dovuto all’euforia nerazzurra sembrerebbe non aver reagito neanche a parole. Il video dell’accaduto è diventato virale sui social già pochi minuti dopo la fine della SuperCoppa; il difensore della Juventus non fa una bella figura.