Coppa Italia Serie C, accoppiamenti primo turno: ecco l’avversaria della Juventus Next Gen di Brambilla. Tutti i dettagli

È ufficiale l’avversaria della Juventus Next Gen al primo turno di Coppa Italia Serie C. La squadra di Brambilla affronterà la Pro Vercelli in trasferta, con data ancora in via di definizione (in uno di questi tre giorni: martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre 2023).

Nella passata stagione i bianconeri sono arrivati all’atto conclusivo della competizione arrendendosi soltanto nella doppia sfida contro il Vicenza.

The post Coppa Italia Serie C, accoppiamenti primo turno: ecco l’avversaria della Juventus Next Gen appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG