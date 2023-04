Alex Cordaz, portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club per il Match Day Programme

LE PAROLE –: «Milano è sicuramente una città importante, la maglia che indosso oggi è quella con cui mi sono affacciato al calcio dei grandi facendo il mio esordio tra i professionisti nel febbraio 2004 in Coppa Italia contro la Juventus. Dopo la Primavera nell’Inter sono andato a La Spezia, poi sono tornato a Milano e da lì ho cominciato a girare per l’Italia. Il mio sogno è iniziato da piccolo quando giocavo nella piazzetta del mio paese, ricordo che uscivo la mattina e tornavo la sera facendomi le ossa nelle sfide con i ragazzi più grandi. Gli idoli? Zenga e Canizares. La leggenda che avrei voluto come compagno di stanza Berti, l’ho sempre apprezzato. Come compagni in allenamento Zenga e Julio Cesar. Da sfidare? Ronaldo, Adriano, Recoba… sono stato fortunato ho avuto a che fare con giocatori fortissimi. Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia formazione come uomo e giocatore. La passione per questo sport mi ha sempre guidato, ma nella mia carriera sono stati altrettanto importanti sacrificio, tenacia e grinta».

