L’ex giocatore inglese ha le idee chiare su chi vincerà la Champions League

Intervistato dalla BBC, l’ex giocatore ed allenatore inglese, Paul Merson, ha parlato della posizione del Manchester City nelle semifinali di Champions League, tirando in mezzo anche Inter e Milan.

LE PAROLE- «Il Manchester City è a 2 partite dal vincere la Champions League, le 2 con il Real Madrid. Non esiste una sola possibilità, neanche in un milione di anni, che Inter o Milan possano battere il City in finale. Mi dispiace ma è così»

