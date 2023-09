L’ex difensore dell’Inter Ivan Ramiro Cordoba esprime il suo parere sul brillante avvio di stagione dei nerazzurri.

Ivan Ramiro Cordoba ha sottolineato la grande differenza tra l’Inter attuale e quella della passata stagione; ecco le sue dichiarazioni a Sky sport. “Col Sassuolo non devi concedere niente perché sennò ti vai ad incartare e ti complichi la vita. I nerazzurri danno l’impressione di essere molto più squadra e più uniti, c’è un bello spogliatoio: questo dà fiducia anche all’allenatore, gestire una squadra così compatta è più facile. Hanno la convinzione di poter andare ovunque e cercare il miglior risultato: quando una squadra è così convinta è dura. La finale di Istanbul ha aiutato molto, il modo in cui hanno affrontato la partita ha dato un grande esempio a tutti: è giusto riprovarci senza trascurare il campionato. Vincere lo scudetto deve essere sempre un obiettivo”.

Uefa Champions League

Sui nuovi acquisti

“I nuovi arrivati hanno saputo di trovare un bel gruppo, e uno ovviamente è felice e più consapevole e convinto di andare in una squadra dove devi pensare solo a giocare, a dare il massimo per dare il tuo contributo in una squadra già forte. Per me Thuram non è una sorpresa, l’ho visto dal vivo nella finale dei Mondiali e mi ha impressionato. Frattesi, che arriva da una squadra dove uno cerca sempre di fare ancora meglio per raggiungere una big, si è visto subito la corsa che ha, le sue capacità di interpretare le partite come gli chiede l’allenatore, di saper incidere anche in situazioni complicate“.

L’articolo Cordoba: “L’Inter ha la convinzione di poter andare a far risultato ovunque, Thuram non mi sorprende” proviene da Notizie Inter.

