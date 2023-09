Ernesto Paolillo si è espresso sull’ipotetica cessione dell’Inter, dicendo la sua sull’inserimento di Investcorp nella trattativa: le parole

L’ex ad nerazzurro Ernesto Paolillo si è espresso sul tema della cessione dell’Inter, dando il proprio parere sull’inserimento di Investcorp. Le parole ai microfoni di Sportitalia.

CESSIONE INTER- «Investcorp? Se fosse confermata sarebbe una buona cosa. E’ una proprietà indubbiamente ‘liquida’ e quindi capace di fare nuovi investimenti in una società che ha già una base forte, ma che ha bisogno di nuova linfa. Se è il momento giusto? È arrivato già da un po’ il momento giusto, considerando l’indebitamento di Suning»

SCUDETTO- «Sono passate ancora troppe poche giornate. Da tifoso lo spero: ci sono le partite di coppa, c’è qualche altra squadra che non le ha e che può approfittare di questo vantaggio, almeno per il riposo e la possibilità di prepararsi bene in settimana. Altre verranno fuori una volta smaltita la preparazione, magari»

