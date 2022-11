In una intervista alla Gazzetta dello Sport, sono queste le parole di Ivan Ramiro Cordoba sulla sua ex squadra l’Inter.

Sono queste le parole di Ivan Ramiro Cordoba, ex giocatore nerazzurro che alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Inter: “Deve ancora trovare una continuità. E accadrà quando i calciatori capiranno che è fondamentale portare il risultato a casa anche quando non è la giornata migliore. Certo, se giochi bene hai più possibilità di vincere. Mentalità? Si costruisce con il tempo: l’Inter non è una squadra vecchia e si sta costruendo.“

Conclude così: “ma non è nemmeno nuova e un gruppo di giocatori si conosce già da qualche anno. Prima di vincere serve del tempo, poi arrivano giocatori sempre più forti e si alimenta la mentalità vincente. È quello che il club sta cercando di costruire e la strada è quella buona.“

