Dal nostro inviato Daniele Grassini – Cordone, vice di Maurizio Ganz, ha parlato dopo Milan Femminile-Sampdoria:

«Mancata l’attenzione sul loro gol, abbiamo preso un rigore da stupidini. Peccato perchè la squadra ha fatto il suo dovere, purtroppo in questo momento qui sono queste le cose che fanno la differenza. Dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti, l’unica medicina è questa. Il derby non si gioca, si vince. Anche se non dobbiamo guardare le avversarie ma solo in casa nostro. Il lavoro la sola medicina che conosco. Manca la costanza di fare 90 minuti sempre allo stesso modo. La classifica ci fa paura nel giocare la palla, sicuramente manca tranquillità. Cerchiamo di non mettere pressione alla squadra, ma poi in campo ci vanno loro e si devono aiutare anche da sole. Spero che il derby sia la gara della svolta e che faccia scattare la scintilla. Il problema è di testa, l’aspetto mentale è fondamentale in tutte le cose. Sembra che le paure entrano all’improvviso nella squadra e le cose semplici diventano difficili. Io conosco solo il lavoro, non conosco fortuna e sfortuna. Dobbiamo migliorare entrambe le fasi di gioco, poi mi dispiace vedere a fine partita la giocatrice che piange ma sarebbe troppo facile dire è colpa tua».

