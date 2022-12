La doppietta al Ghana ha messo in primo piano Cho Gue-Sung, attaccante della Corea del Sud che in patria fa strage di cuori

Cho Guen-Sung è la nuova stella della Corea del Sud: l’attaccante coreano è stato l’autore di una doppietta nella sconfitta contro il Ghana, che però non ha compromesso la qualificazione dei coreani agli ottavi di Qatar 2022.

Secondo quanto riportato dal New York Times, questo però non è il motivo per cui è diventato una stella in patria. Pare infatti che l’attaccante abbia dovuto spegnere il telefono perchè riceveva troppe proposte di matrimonio. Anche sui social i numeri sono schizzati alle stelle: prima del Ghana aveva 20 mila follower su Instagram, adesso più di 2 milioni.

