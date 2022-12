Son, attaccante del Tottenham e ora al Mondiale con la Corea del Sud, ha parlato dopo l’eliminazione dalla competizione

Son, attaccante del Tottenham e ora al Mondiale con la Corea del Sud, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Abbiamo fatto del nostro meglio ma è stata una partita estremamente difficile. Posso solo scusarmi con i tifosi perché non siamo stati all’altezza delle loro aspettative. Spero possano capire la nostra situazione. Molte persone avevano delle riserve sul suo arrivo, ma io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Non so come ringraziarlo, con lui abbiamo vissuto un periodo fantastico e ho imparato molto. Mi spiace molto che se ne vada».

L’articolo Corea del Sud, Son: «Bento? Non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG