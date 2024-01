Cori razzisti Maignan: ecco perchè la curva dell’Udinese non rischia chiusure in vista della prossima gara casalinga

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla questione Maignan. Secondo quanto si apprende la curva dell’Udinese non rischia la chiusura in vista del prossimo match casalingo.

La motivazione è da ricondurre al numero di persone che si sono rese protagoniste in negativo di alcuni cori all’indirizzo del portiere rossonero: una minoranza rumorosa ma esigua, circa l’1% del settore. I cori saranno sanzionabili con un’ammenda ma non punibili con le porte chiuse.

