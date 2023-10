Corona non si ferma alle accuse sul caso scommesse e parla anche di calciatori gay: ecco le sue dichiarazioni

Fabrizio Corona, nella sua intervista a Striscia la Notizia, ha parlato anche dei calciatori gay.

CALCIATORI GAY – «Uno è un giocatore dell’Inter, ma non faccio i nomi della mia squadra. Tutti sbandierano i diritti gay, ma perchè nessuno fa outing? Perchè non lo dicono? E’ un po’ come la Rai. Il mio prossimo business è fare inchieste e portare notizie».

