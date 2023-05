Il tifoso vip Fabrizio Corona ha esultato dopo la qualificazione dell’Inter alla finale di Champions League. Le dichiarazioni

Intervistato da Adnkronos Fabrizio Corona ha raccontato le sue sensazioni dopo il raggiungimento della finale di Champions da parte dell’Inter:

«Non so se sono più contento perché con l’Inter siamo arrivati in finale in Champions o perché la Juventus è stata eliminata ieri. A me mancano tre mesi a fine pena, quindi dovrei ‘finire’ il 15 settembre, ma la partita è il 10 giugno. Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter. Se mi beccano torno in galera e mi faccio gli ultimi tre mesi, se non mi beccano ne vale la pena. Per l’Inter questo e altro».

L'articolo Corona: «Per l'Inter torno anche in galera. Andrò a tifarla a Liverpool» proviene da Inter News 24.

