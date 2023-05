L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo continua a sottolineare la necessità di un cambio di proprietà del club nerazzurro.

Ernesto Paolillo a TMW Radio ha parlato del grande traguardo raggiunto dall’Inter. “L’approdo in finale è un risultato importantissimo per il bilancio della società. Fondamentale anche perché si porta a casa l’incasso di San Siro e quello per aver raggiunto la finale. Gli sponsor, poi, sono più attirati dopo un risultato del genere”.

Steven Zhang

“Il bilancio dell’Inter viene da una grande fatica per i debiti. Questo sposta e non poco. Per Zhang aumentano le possibilità di vendere bene l’Inter. Il debito che c’è resta ed è ad un tasso molto elevato. La necessità di vendere i nerazzurri resta. Il grande merito di questo risultato per me è di Marotta che si è trovato a costruire la squadra vendendo i più importanti e comprandone altri per risanare il bilancio. Ha costruito una squadra per arrivare alla finale. Meriti sì per società, Inzaghi e calciatori ma enormi di Marotta”.

