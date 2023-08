Correa ai saluti con l’Inter? Il Real Betis spinge per l’attaccante argentino

Come riportato da Pasquale Guarro, Correa resta un nome caldissimo in casa Real Betis. Il Tucu piace in Spagna e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi su una possibile trattativa.

«Inter, per Correa c’è il concreto interesse del Betis Siviglia»

L’articolo Correa, dalla Spagna fanno sul serio: il Tucu verso l’addio all’Inter? proviene da Inter News 24.

