Correa, futuro già scritto all’Inter. Ritorno in Spagna l’ipotesi più concreta per l’attaccante argentino

Finché la stagione non sarà davvero conclusa non si potranno trarre conclusioni definitive, ma in questo momento non ci sono segnali che possano lasciar intendere un prosieguo dell’avventura di Correa con l’Inter.

Probabilissimo un addio a titolo definitivo se arrivano offerte adeguate, altrimenti in prestito. La Liga spagnola pare il campionato più caldo per lui, ma l’estate di calciomercato potrebbe riservare sorprese. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L'articolo Correa, futuro già scritto all'Inter. Ritorno in Spagna l'ipotesi più concreta proviene da Inter News 24.

