Il portiere dell’Atalanta Juan Musso potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato. La situazione attuale

Quella che doveva essere la consacrazione dopo un anno di apprendimento orobico invece si è rivelata un vero e proprio copia e incolla dell’anno scorso: Juan Musso non è riuscito a portare quel salto di qualità che l’Atalanta necessitava, arrivando anche a perdere il posto da titolare con Sportiello ormai fisso dal primo minuto.

Cessione vicina Attualmente risulta che l’estremo difensore atalantino si stia guardando attorno così come la società (sempre più spinta a puntare su Carnesecchi), e che non tarderanno ad arrivare degli interessamenti. Se ci sarà una terza chance o cessione definitiva lo si scoprirà nel corso dell’estate, ma è chiaro che la permanenza a Bergamo non è scontata.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG