Correa verso l’addio. L’Inter sonda il nome di Balogun, attaccante statunitense dell’Arsenal: il punto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha sondato il terreno per Folarin Balogun, di proprietà dell’Arsenal, ma in questa stagione 21 volte a segno in Ligue 1 con il Reims.

Siccome la campagna acquisti nerazzurri dovrà chiudersi in attivo (non di 80 milioni come era previsto nel 2022-23, ma di 50-60), l’ideale sarebbe avere lo statunitense in prestito, ma l’Arsenal vuole monetizzare e chiede 40 milioni per poi dare l’assalto a Rice.

L’articolo Correa verso l’addio. L’Inter sonda il nome di Balogun dell’Arsenal: il punto proviene da Inter News 24.

