Ancora in piedi la possibilità di un ritorno all’Inter per Alexis Sanchez: il suo arrivo dipenderebbe dalla cessione di Correa

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno all’Inter per Alexis Sanchez. Ad oggi la pista non è ancora tramontata, anzi.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in caso di cessione di Joaquin Correa (per il quale, però, continuano a mancare le offerte) i nerazzurri potrebbero fiondarsi sul cileno che è attualmente svincolato dopo un’ottima stagione con la maglia del Marsiglia condita da 9 gol (contro le 10 reti segnate dal Tucu, ma in due stagioni invece che in una).

L’articolo Correa via dall’Inter? Sanchez è l’unica alternativa: ecco perché proviene da Inter News 24.

