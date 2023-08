Altro colpo per l’attacco dell’Al-Hilal: a un passo l’arrivo del centravanti serbo Aleksandar Mitrovic

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Al-Hilal è ad un passo dall’acquisto di Aelksandar Mitrovic, che andrà a rinforzare ulteriormente l’attacco.

Termini tra le parti concordati già in quel di luglio, manca solamente il via libera del Fulham per concretizzare l’affare.

