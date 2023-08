Il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato delle certezze di Inter e Napoli.

Riccardo Trevisani a SportMediaset ha detto la sua su due protagonisti della prossima Serie A. “Osimhen alla fine è rimasto, ok che il Napoli ha perso Spalletti ma tiene il centravanti che ha spaccato il campionato dell’anno scorso. Il Napoli è in una condizione di ottimismo e positività anche perché Osimhen è il centravanti più forte del campionato”.

Victor Osimhen

“Discorso simile anche per l’Inter che ha ancora Lautaro che è rimasto con carica e volontà di fare bene. Ha perso Lukaku e Dzeko, ha trovato Thuram e Arnautovic, vedremo cosa combinerà l’Inter nel mercato ma una cosa è certa: per l’Inter, Lautaro è un’altra grande certezza, magari non è Osimhen ma ha un’importanza rilevante per la squadra“.

L’articolo Trevisani: “Lautaro non è Osimhen ma per l’Inter è una certezza ed ha un’importanza rilevante” proviene da Notizie Inter.

