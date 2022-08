Il gioiellino dell’Inter è il nome caldo in uscita per questi ultimi giorni di mercato; i nerazzurri vogliono monetizzare.

Ci sono tre strade per il futuro di Cesare Casadei: l’ex centrocampista della Primavera dell’Inter (adesso sarebbe fuori quota) certamente non resterà a Milano. I nerazzurri non avendo venduto Milan Skriniar vogliono usarlo per monetizzare con una cessione a titolo definitivo che però lo mantenga sotto il proprio controllo mediante una clausola di riacquisto.

Marotta Ausilio Antonello

Inutile dire che sono poche le società che accettano quest’ultima soluzione, di sicuro non il Chelsea a cui interessa fortemente il ragazzo. Secondo Sky Sport invece Nizza e Sassuolo potrebbero accontentare tutte le richieste dei nerazzurri offrendo però naturalmente meno dei londinesi per il prezzo del cartellino. La vicenda è ben lontana da una soluzione.

