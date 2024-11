L’ex allenatore Fabio Capello sottolinea la differenza di questa Inter rispetto a quella della passata stagione. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello che ha detto la sua sulla lotta Scudetto. “Conte è l’unico a non avere le coppe di mezzo. Si è visto anche domenica sera, i giocatori azzurri erano più freschi degli avversari, che nelle gambe avevano la fatica di Champions con l’Arsenal”. “Il Napoli ha mantenuto il primo posto dopo il trittico terribile contro Milan, Atalanta e Inter e ha già giocato in casa della Juventus: ora avrà un calendario meno ostico, di cui dovrà approfittare per cercare di allungare. Anche perché poi in primavera non tutte le rivali potrebbero ancora essere impegnate in Europa”. Le altre “La squadra di Thiago Motta sta crescendo, ma ha sempre un punto interrogativo: il centravanti. Io considero l’Atalanta ormai una realtà d’eccellenza non solo in Italia, ma anche oltre […]

