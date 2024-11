L’argentino non è per nulla sembrato lui domenica sera contro il Napoli ed ora la lunga trasferta sudamericana. Che succede? Nel mondo frenetico del calcio, dove il talento è tanto effimero quanto indispensabile, gli impegni ravvicinati ed il clamore dei tifosi ci ricordano costantemente quanto sia cruciale la forma di un giocatore per le sorti della sua squadra. Tutto ciò, attualmente, pesa come un macigno sulle spalle di Lautaro Martínez, il campione argentino dell’Inter e baluardo dell’attacco della sua nazionale, il cui periodo di appannamento sembra non voler concedere tregua. Il calvario del Toro L’autunno di Lautaro Martínez si sta dimostrando particolarmente rigido, con performance che non rispecchiano il fulgore a cui aveva abituato i sostenitori nerazzurri. La sua assenza dal tabellino dei marcatori nei confronti diretti assume una connotazione ancor più preoccupante quando si constata che, a differenza della scorsa stagione – in cui a questo punto vantava già […]

Leggi l’articolo completo Inter, dentro la crisi di Lautaro: le cause che fanno discutere i tifosi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG