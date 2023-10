Corsa scudetto, Alessandro Del Piero, ex Juve, ha analizzato la lotta al tricolore in Serie A: le sue dichiarazioni

Intervistato da Abu Dhabi Sport Channels, Alessandro Del Piero ha rilasciato queste parole.

SCUDETTO – «La Juve è a 4 punti da Inter e Milan che guidano la classifica. Non disputando le coppe, la squadra di Allegri può sfruttare le energie necessarie per preparare bene ogni partita. Ovviamente io sono di parte, tuttavia credo possa fare ancora meglio e sia in grado di lottare per lo scudetto fino alla fine».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA

The post Corsa scudetto, Del Piero: «Juve a quattro punti dal Milan, quindi…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG