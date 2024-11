Dopo questa settimana di sosta per le nazionali, il campionato di Serie A riprenderà con un big match che potrà dire molto riguardo le posizioni di vertice. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello che ha detto la sua sulla lotta per il Tricolore e non solo. “Milan e Juventus sono ancora due squadre in laboratorio”. “La squadra di Fonseca sembrava sbocciata al Bernabeu, poi a Cagliari è tornata indietro. Segna molto, ma subisce troppo”. Sui bianconeri “Thiago Motta ha la miglior difesa della Serie A e pian piano sta iniziando a trovare più gol. A San Siro mi aspetto che la Juventus gestisca gioco e possesso aspettando il momento giusto per sorprendere la difesa alta dei rossoneri con Vlahovic o con gli inserimenti di Koopmeiners. I bianconeri sono reduci da un derby dominato: ho visto la miglior Juve di stagione contro il Torino. A Fonseca per vincere servirà […]

