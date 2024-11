Il quotidiano Tuttosport dedica un lungo approfondimento ai piani della società nerazzurra riguardo il progetto Under 23. L’Inter sta percorrendo una strada innovativa per valorizzare i suoi giovani talenti, con l’obiettivo di creare una squadra Under 23 capace di fungere da ponte tra la Squadra Primavera e la Prima Squadra. Il concetto, al centro dell’attenzione del mondo sportivo, prevede non solo un arricchimento dell’esperienza formativa dei giovani calciatori ma anche una strategia per massimizzare il loro potenziale nel contesto competitivo della Serie A. L’obiettivo Il club nerazzurro, grazie agli stimoli del fondo californiano Oaktree, sta mettendo a punto con grande determinazione il progetto della seconda squadra, con l’idea di trasformarlo in realtà già dalla prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di offrire ai giovani cresciuti nel vivaio dell’Inter l’opportunità di competere in un contesto che funge da vero e proprio trampolino di lancio verso il calcio che conta, sfruttando le […]

Leggi l’articolo completo Inter, avanti tutta per la seconda squadra: cosa prevede il progetto e gli obiettivi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG