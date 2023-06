Il Corriere della Sera scrive dell’Inter e dell’interesse crescente del Liverpool nei confronti di Barella: diventerà un’offerta

Il Corriere della Sera si concentra sull’Inter, finalista in Champions League, i cui talenti hanno destato l’interesse dei top club internazionali. Il primo della classe è Nicolò Barella.

Il quotidiano invita i nerazzurri a “resistere agli assalti, respingere le lusinghe, difendere i tesori. Il cammino delle italiane nelle Coppe ha acceso i riflettori sui campioni della serie A che, dopo aver incantato nei confini domestici, si sono imposti all’attenzione internazionale“.

BARELLA- Si trema soprattutto per Nicolò Barella, il centrocampista fast and furious che in Premier farebbe sfracelli. I 50 milioni del Newcastle son pochi, ma attenzione al pressing del Liverpool

