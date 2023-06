Il Corriere della Sera analizza la vittoria del Manchester City nella finale della FA Cup con lo United, in vista dell’Inter

Ecco l’analisi offerta dal Corriere della Sera della prestazione messa in campo dal Manchester City nella finale della FA Cup con lo United.

Non è invulnerabile, l’Inter dovrà sfruttare le debolezze nella finale di Champions del 10 giugno:

ANALISI- Il City è la squadra migliore del mondo ma non è inarrivabile, non adesso, almeno. Da Londra arrivano buone notizie per l’Inter. I giganti non sono invulnerabili. Inzaghi, che oggi rivedrà la partita, avrà molti appunti da prendere. A una settimana dalla finale di Istanbul, non tutto funziona nell’orchestra di Pep. Haaland si impegna e si spreme, ma è macchinoso e non segna. Il fantastico De Bruyne, al rientro dopo un infortunio, mette il piede in entrambi i gol, ma è meno scintillante del solito. Bernando Silva e Grealish, i grimaldelli dei Citizens, non trovano mai il varco giusto. Il gioco è meno incisivo. A tratti il City sembra stanco e impreciso e soffre nel momento in cui lo United riesce a evitare la prima pressione e aggredisce con veemenza.

L’articolo CorSera sul City: Vince la FA, ma sembra stanco e impreciso proviene da Inter News 24.

