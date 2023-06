Ecco il programma dell’Inter di Simone Inzaghi, chiamata tra 6 giorni all’appuntamento con la storia e con la finale di Champions League

Oggi l’Inter di Simone Inzaghi si concede un giorno di riposo, dopo la chiusura in bellezza del campionato con la settima vittoria consecutiva di cui a farne le spese è stato il Torino.

Ecco il programma dei nerazzurri in ottica Istanbul:

IL PROGRAMMA- Giornata di riposo oggi ad Appiano Gentile dopo la vittoria in casa del Torino. Testa alla finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Simone Inzaghi, oltre che studiare la squadra allenata da Pep Guardiola, studia anche un programma ben definito per arrivare nella miglior condizione possibile. Dopo la domenica di riposo, l’Inter si allenerà ad Appiano fino a giovedì mattina. Nel pomeriggio la partenza per Istanbul. Venerdì parlerà Inzaghi in conferenza poi nel pomeriggio la rifinitura all’Ataturk. Sabato la sfida delle sfide.

