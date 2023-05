Corsi annuncia: «Accardi al Napoli? Lui e Zanetti restano». Le parole sul direttore sportivo del club

Corsi, presidente dell’Empoli, fa un importante annuncio sul futuro di Accardi. Come noto, il ds è stato accostato al Napoli in seguito alle voci su Giuntoli e la Juve.

CORSI – «Paolo per noi resta, come resta Accardi. Ma siamo l’Empoli e dunque soggetti all’interesse da parte dei club più importanti. Le cose saranno più chiare a fine campionato. Con Accardi abbiamo iniziato a parlare del prossimo anno. Il nostro allenatore è bravo e preparato, ha fatto bene e viene dall’Empoli. Lo dico con soddisfazione e tristezza nel caso dovesse andarsene. In quel caso faremo valere le nostre forze. Mi piacerebbe non dover cedere 4-5 giocatori ogni anno, ma quando si trattengono non è sempre la scelta giusta. Mi piacerebbe bastasse cederne due, ma può accadere anche che siano cinque alla fine del mercato. A un 20enne consiglierei di restare un anno in più, per maturare anche dal punto di vista mentale».

The post Corsi annuncia: «Accardi al Napoli? Lui e Zanetti restano» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG