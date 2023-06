Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Baldanzi, obiettivo di mercato del Milan

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Baldanzi, obiettivo di mercato del Milan:

«Baldanzi? Tre anni fa Barone mi si avvicinò a Monteboro durante Empoli-Fiorentina e mi disse ‘me lo dai? Ti do 3 milioni’. Noi però non possiamo vendere giocatori del settore giovanile. Penso abbia ancora margine, soprattutto fisico, mi ricorda Dybala. Vorremmo aspettare per lui e Fazzini. Se penso ad esempio a quanto è costato Traorè, che era nostro, al Bournemouth».

