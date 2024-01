Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi vede una lotta Scudetto molto combattuta e per nulla scontata.

L’Empoli affronterà la Juventus il prossimo week end e Fabrizio Corsi è stato intervistato da Tuttosport per parlare anche del duello Scudetto con l’Inter. “La Juve aveva vissuto una stagione difficilissima da gestire, per l’allenatore e per la società. Di sicuro tutto questo ha avuto riflessi negativi su gioco e risultati, però il lavoro fatto l’anno scorso sta dando frutti”.

Dusan Vlahovic

Sulla corsa Scudetto

“Ora che la Juventus è in testa si comincia a rendersene conto, ma io non capisco come si potesse pensare a un’Inter strafavorita: le ho sempre viste alla pari. E la Juventus senza impegni di coppa può avere un piccolo vantaggio: se l’Inter può incappare in una giornata negativa è dopo una partita di coppa, come l’anno scorso contro di noi. Non mi pare che la Juventus abbia meno sostanza nella rosa e poi c’è stato l’inserimento dei giovani, sicuramente fra le cose più positive di quest’anno, che credo possa riequilibrare qualche differenza tecnica: quando vedo giocare Yildiz… È un talento a cui non manca nulla e che è nel posto giusto per crescere. Alla Juventus e a Torino gli atleti sono atleti più che attori, per tornare al discorso di prima. È un po’ quello che, in piccolo, capita da noi, dove la grande tranquillità della piazza aiuta, soprattutto i giovani”.

Il paragone

“Vlahovic mi sembra di nuovo il Vlahovic di Firenze: ora lo riconosco, perché ha una presenza significativa sia a cospetto della difensa avversaria, sia in area. È decisivo. Ed è tornato a vincere i duelli: è la differenza tra lui e gli attaccanti normali. Lautaro è diverso, ha dei movimenti e un’intelligenza per cui si trova in condizione di fare gol senza bisogno di farlo, il duello. Sono diversi, ma sono il meglio che offre ora il nostro campionato”.

L’articolo Corsi: “Non capisco come si faccia a dare per strafavorita l’Inter, la Juve è alla pari, Lautaro è diverso da Valhovic” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG