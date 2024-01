L’ex calciatore Antonio Paganin ha parlato del rinnovo di Lautaro con l’Inter e delle recenti dichiarazioni dell’agente Camano

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin si sofferma su rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, che tarda ad arrivare dopo le dichiarazioni dell’agente dell’argentino.

RINNOVO LAUTARO – «Le parole di Camano? È più un problema tecnico. C’è una società che è molto instabile, sempre in vendita, il leader calcistico vuole capire la direzione da qui in avanti ed è questo il problema. Non ha mai fatto una questione economica, ma vuole sapere l’Inter che direzione prende»

L’articolo Rinnovo Lautaro, la verità di Paganin: «Ecco perchè non ha ancora firmato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG