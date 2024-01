Sensi Inter, ci siamo per l’addio: accordo vicinissimo col Leicester! TUTTI i dettagli della trattativa alle fasi finali col club inglese

Stefano Sensi si appresta a salutare l’Inter per intraprendere una nuova esperienza professionale all’estero. Il centrocampista ha trovato ben poco spazio nel corso di questa stagione per via della folta concorrenza: per lui si aprono le porte della Championship, seconda lega inglese.

Come riferisce Fabrizio Romano, adesso è vicinissimo il suo approdo al Leicester. È arrivato il definitivo via libera alla cessione: si stanno limando gli ultimi dettagli, dopodiché il calciatore potrà partire per l’Inghilterra e potrà arrivare la fumata bianca. Affare da 2 milioni di euro.

L'articolo Sensi Inter, ci siamo per l'addio: accordo vicinissimo col Leicester! TUTTI i dettagli proviene da Inter News 24.

