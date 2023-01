Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato del futuro del centrocampista azzurro Bajrami. Le dichiarazioni

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a TMW del futuro del centrocampista azzurro Bajrami.

PAROLE – «E’ un ragazzo che ha grandi doti, quest’anno ha sofferto il fatto di non aver trovato una squadra migliore dell’Empoli. Dopo qualche anno i ragazzi di talento se non trovano stimoli nuovi si possono spegnere, ma se guardate i 20 minuti fatti con la Lazio ha mostrato doti da campione. Siamo dispiaciuti da una parte perché non ha trovato la collocazione che merita, dall’altra ce lo godremo fino alla fine sperando che sarà anche decisivo».

L’articolo Corsi su Bajrami: «Ha sofferto il fatto di non aver trovato una squadra migliore dell’Empoli» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG