Clamorosa statistica in Inter Parma. Solo quattro dei giocatori crociati in campo erano nati quando il portiere esordì in Serie A

Clamorosa statistica in Inter Parma di Coppa Italia che riguardo l’eterno Gianluigi Buffon. Solo quattro dei giocatori crociati in campo erano nati quando il portiere esordì in Serie A.

Solamente Osorio, Vasquez, Bernabe Garcia ed Estevez, infatti, erano già stati messi al mondo quando l’estremo difensore esordì in gialloblù nel massimo campionato italiano.

