Rob Page, commissario tecnico del Galles, ha parlato del ritiro dal calcio giocato di Gareth Bale svelando il suo nuovo ruolo

PAROLE – «Vuole restare con noi ma il ruolo resta da definire. Quando hai qualcuno della sua statura, ne devi approfittare anche solo per stare insieme ai giocatori nello spogliatoio. Tra qualche settimana ne discuteremo direttamente con lui. Quello che ha fatto è fenomenale, non solo da un punto di vista calcistico, ma anche per il paese visto che ha riportato il Galles sulla mappa del calcio».

