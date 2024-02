Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, saluta Tommaso Baldanzi, accostato al mercato Milan, prima dell’arrivo alla Roma

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, a Radio Radio su Tommaso Baldanzi, accostato al mercato Milan, prima dell’arrivo alla Roma:

LE PAROLE – «C’è soddisfazione per il ragazzo che approda in un grande club, ed è un riconoscimento ulteriore del valore del nostro lavoro – le parole di Corsi a Radio Radio -. Mi dispiace che non giochi più con noi, il distacco è doloroso, Baldanzi è andato via da qui in lacrime. Ha ancora tanti margini di miglioramento. Non so se farà la stessa carriera di Dybala ma ha enormi capacità»

